РИАМО - 10 сен. В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева разработали простые и быстрые способы для прохождения вакцинации от гриппа, например, записаться на бесплатную прививку можно в один клик с помощью сервиса «Электронная регистратура», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Осень – время сезонных заболеваний, и в этот период нужно быть особенно осторожными. Поэтому наша задача – обеспечить доступность вакцинации для каждого жителя. Естественно, этот шаг должен быть добровольным», - сказал Воробьев.

Для подмосковных властей важно, чтобы каждый желающий сделать прививку не столкнулся с трудностями, а напротив, мог просто и безопасно записаться на процедуру и пройти ее с соблюдением всех санитарных требований.

Сервис «Электронная регистратура» доступен на региональном портале госуслуг. Для предварительной записи на прием к участковому врачу достаточно указать номер полиса ОМС и дату рождения. После ввода всех необходимых данных выдается электронный талон на посещение специалиста в поликлинике по месту жительства. Там врач проведет осмотр пациента и при отсутствии противопоказаний направит его на вакцинацию.

«Сервис делает запись быстрой и удобной, не нужно дозваниваться на горячую линию. Электронной регистратурой пользуется ежемесячно почти 1 миллион жителей нашего региона», - отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Жителям Подмосковья доступны и другие способы записи на вакцинацию от гриппа: по телефону единого call-центра губернатора 8 (800) 550-50-30, который работает с 07:00 до 20:00, или через инфомат в поликлинике.

Кроме того, в регионе развернуты мобильные комплексы вакцинации. Они расположены в общественных местах - вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций, МФЦ, а также в деревнях. Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов можно найти на интерактивной карте.

Перед походом на прививку можно проверить свои знания о гриппе и профилактической вакцинации. Тест, разработанный региональным Минздравом, доступен по ссылке.