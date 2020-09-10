РИАМО - 10 сен. Работа школ и детских садов в столице проходит в полном объеме, за 10 дней работы не было ни одной серьезной проблемы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Прошло десять дней, как мы запустили школы. Я не вижу каких-либо серьезных проблем и опасений. Механизмы работают, регламенты работают, никаких существенных серьезных сбоев нет. То есть, и детские сады, и школы, они в полном объеме функционируют», —сказала Ракова в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что в школах есть единичные классы, которые закрываются на карантин. Но это сделано ради безопасности учащихся. ​

Учебный год в столице начался традиционно – 1 сентября. В марте этого года школы ушли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.