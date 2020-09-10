РИАМО - 10 сен. Москвичи, которые одни из первых привились вакциной о коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, некоторые из них ощущают недомогание, но это нормально при процедурах подобного рода, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вчера было привито 13 человек, сегодня их всех обзвонили, только у одного температура 37,2 градуса. У кого-то болит рука, у кого-то болит голова, но все в пределах нормы. Как это обычно и бывает при вакцинации», — сказала Ракова во время эфира телеканала «Россия-24».

Она добавила, что сама также сделала прививку от коронавируса и тоже ощущала небольшое недомогание.

«Была небольшая температура - 37,2 - полдня, и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа. Всем своим друзьям и родственникам я рекомендую прививаться», - добавила Ракова. ​

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.

Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

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10 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Разбираемся, как отличить грипп от коронавируса

- Вакцинация от Covid‑19 в Москве не будет принудительной. Мнения москвичей о вакцине разделились примерно поровну – 50% хочет привиться, еще 50% сомневаются. ​

- Специалисты Центра Гамалеи отправили в журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса. Они категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и заявили, что представили полноразмерный клинический протокол»

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.