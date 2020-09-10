РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Руководителя строительства на территории Центрального архива Минобороны РФ в Подольске военная прокуратура обяжет соблюдать закон о тишине, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На территории Центрального архива министерства обороны РФ ведутся строительные работы в ходе масштабной реконструкции. Жители близлежащих многоквартирных домов жалуются на невыносимо громкую работу тяжелой техники на закрытой ведомственной территории, особенно в ночное время. Так, в доме №5 по Архивному проезду жители не могут спать даже с закрытыми окнами.

«Депутат Московской областной думы Павел Максимович взял эту проблему под личный контроль. В 23:00 были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол, зафиксировав факт производимых работ. В ближайшее время руководителя строительства вызовут в военную прокуратуру с требованием соблюдения закона об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», - говорится в сообщении.