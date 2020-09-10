РИАМО - 10 сен. Адвокат Эльман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил, что работал с артистом на бесплатной основе, сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что адвокат запросил за свои услуги 11 миллионов рублей.

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», – сказал Пашаев.

Юрист отметил, своей работой удовлетворен и рассчитывает на продолжение сотрудничества с актером, в частности, адвокат планирует подавать апелляцию.

Сам Ефремов ранее отказался от услуг Пашаева и заявил, что адвокат его «подставил».

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита артиста планирует обжаловать приговор.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​

В начале июня 2020 года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в столице. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. После аварии в организме актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков.​