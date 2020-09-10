РИАМО - 10 сен. В серпуховском историко-художественном музее будут проводить творческий курс для детей 6-10 лет «НЕскучный музей», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Во время занятий дети смогут узнать, как устроен музей, познакомятся с художниками и их работами, обретут новых друзей, а также примерят на себя музейные профессии и другие творческие специальности», – уточняется в сообщении.

Комплекс занятий рассчитан на один учебный год и охватывает различные направления в искусстве. Занятия будут проходить с 1 октября текущего года один раз в неделю.

По окончании проекта все участники смогут попробовать себя в роли профессиональных гидов и в День музеев провести полноценную экскурсию в одном из крупнейших подмосковных музеев.