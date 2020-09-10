РИАМО – 10 сен. В Евросоюзе принял решение продлить антироссийские санкции по Украине еще на шесть месяцев, сообщает kp.ru.

«ЕС продлил антироссийские санкции по Украине на полгода», - говорится в сообщении.

Таким образом, санкции в отношении РФ будут действовать до 15 марта 2021 года.

Отношения России и Запада ухудшились в марте 2014 года, когда Крым вновь вошел в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Власти Украины, Америки, Европы и других стран возложили ответственность на Россию.