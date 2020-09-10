РИАМО - 10 сен. Более 7 тысяч человек зарегистрировали в качестве наблюдателей на сентябрьских выборах в Москве, сообщил в четверг председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«В Москве будут работать в дни голосований 30 участков. Более 7 тысяч человек зарегистрировано в качестве наблюдателей», – сказал Григорьев в ходе брифинга. ​

Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах России. Общее количество зарегистрированных наблюдателей в стране превышает 40 тысяч человек.

В Москве 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов в советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский. В двух районах будут работать 30 избирательных участков. Кроме того, в столице организуют цифровые участки для волеизъявления жителей других регионов России, в которых проходят выборы.