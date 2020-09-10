РИАМО - 10 сен. В Москве выросло число проводимых тестирований на грипп, чтобы не допустить заражения заболевших другими инфекциями, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, если количество больных сезонным гриппом будет увеличиваться, то систему здравоохранения города перестроят.

«Мы должны сделать так, чтобы не допустить или по максимуму исключить пересечение инфекций и инфицирования людей, больных гриппом. Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и работы скорой помощи», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что москвичам с симптомами ОРВИ по-прежнему нужно будет проходить тестирование на коронавирус.

«Если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом. Он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний. Понятно, не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней», —пояснила заммэра.

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10 СЕНТЯБРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.