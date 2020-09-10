РИАМО – 10 сен. Свыше 40 тысяч человек зарегистрировали в России в качестве общественных наблюдателей за выборами в Единый день голосования, сообщила журналистам в четверг секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.
Она отметила, что на связи с наблюдателями будет постоянно находиться ситуационный центр ОП РФ. В ситуационном центре будут оперативно анализировать информацию из регионов.
Михеева добавила, что общественники тщательно проработали вопрос санитарной безопасности во время голосования.
«Перед началом голосования будет обеспечена дезинфекция помещения, все участки будут снабжены растворами для дезинфекции рук, наблюдающие и голосующие будут снабжены масками и перчатками», - уточнила Михеева.
Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ.
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