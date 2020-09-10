РИАМО – 10 сен. Свыше 40 тысяч человек зарегистрировали в России в качестве общественных наблюдателей за выборами в Единый день голосования, сообщила журналистам в четверг секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.

«На сегодняшний день более 40 тысяч наблюдателей. Информация продолжает нам поступать, возможно, эта цифра увеличится. Привлеченные общественные наблюдатели будут координироваться штабами или рабочими группами по общественному наблюдению за выборами при региональных общественных палатах», - сказала Михеева.

Она отметила, что на связи с наблюдателями будет постоянно находиться ситуационный центр ОП РФ. В ситуационном центре будут оперативно анализировать информацию из регионов.

Михеева добавила, что общественники тщательно проработали вопрос санитарной безопасности во время голосования.

«Перед началом голосования будет обеспечена дезинфекция помещения, все участки будут снабжены растворами для дезинфекции рук, наблюдающие и голосующие будут снабжены масками и перчатками», - уточнила Михеева.

Единый день голосования состоится 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ. ​​