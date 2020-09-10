РИАМО - 10 сен. Более 1 тысячи школ Подмосковья проведут для учеников «Уроки цифры», которые посвятят искусственному интеллекту, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В подмосковных школах возобновляется проект «Урок цифры». В сентябре цифровым навыкам обучатся порядка 500 тысяч подмосковных школьников», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, принимать участие в уроках будут обучающиеся всех классов.

«Урок будет посвящен теме «Искусственный интеллект». Ученики пройдут все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля. Это уникальная возможность для ребят. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам, поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве. В регионе также проходят и открытые уроки», – добавила Каклюгина.

Проект «Урок цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».