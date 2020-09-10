РИАМО - 10 сен. Пятый корпус на 368 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Новая звезда» в Москве, зданию присвоен адрес: город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Бачуринская, дом 11А, корпус 2, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В 24-этажной новостройке создано 368 квартир общей площадью более 15 000 квадратных метров. Площадь кладовых помещений составляет порядка 290 квадратных метров. Первый этаж здания отведен под коммерческие помещения, которые занимают около 590 квадратных метров», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Наряду с новостройкой в эксплуатацию введены две трансформаторные подстанции и канализационная насосная станция.

Всего в составе ЖК «Новая звезда» восемь корпусов на 3548 квартир, а также подземный паркинг, торговые галереи с объектами коммерческой инфраструктуры и «Секретный парк». На сегодняшний день четыре корпуса уже заселены, пятый корпус сдан, ожидается ввод шестого и седьмого. Также в финальной стадии строительство последнего восьмого корпуса, в котором завершаются внутренние отделочные работы.

«На территории ЖК уже построена и введена в эксплуатацию школа площадью 24 тысячи квадратных метров. 1 сентября 2020 года она открыла свои двери для 1100 учеников. Образовательный объект передан на баланс города», – сказала Пятова.