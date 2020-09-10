РИАМО - 10 сен. Вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции не будет носить принудительный характер, каждый горожанин сам решит прививаться ему или нет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Хочу сразу сказать, что никакой принудительной вакцинации не может быть. Вакцинация в любом случае добровольная. Об этом уже неоднократно говорили. Я думаю, что вакцина также будет бесплатной и войдет в календарь прививок», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что на сегодняшний день мнения москвичей о вакцине разделились примерно поровну – 50% хочет привиться, еще 50% сомневаются.

В России изобрели первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В Москве началось пострегистрационное исследование данного препарата. Бесплатную прививку от Covid-19 в рамках исследования могут получить 40 тысяч горожан.

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10 СЕНТЯБРЯ

- Специалисты Центра Гамалеи отправили в журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса. Они категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и заявили, что представили полноразмерный клинический протокол»

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.