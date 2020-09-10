РИАМО - 10 сен. Подмосковные энергетики перейдут на усиленный режим работы в период проведения голосования для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«С 10 по 16 сентября 2020 года в компании запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», – уточняется в сообщении.

Внеплановые проверки электросетей провели на территории обслуживания «Мособлэнерго». Специалисты компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с вечера 10 сентября до утра 16 сентября ограничены работы и отключения в районах, в которых расположены избирательные участки. А 13 сентября режим «технологической тишины» объявлен на всей территории обслуживания АО «Мособлэнерго».

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. Еще 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке. Охват избирателей составляет более миллиона человек.