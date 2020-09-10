РИАМО - 10 сен. После капитального ремонта открыло свои двери детское отделение библиотеки филиала №33, которая располагается в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Стены покрыли яркой краской, цвет которой поднимает настроение всем посетителям, по периметру выстроили стеллажи с красивыми и интересными книжками. Появилась новая эргометричная мебель. Произвели замену освещения, и теперь читать будет еще комфортнее», - говорится в сообщении.

Помещения библиотеки полностью преобразились, хотя еще и до ремонта сотрудники с особой заботой создавали здесь уют.

«Полностью все заменили, закупили новую мебель, обновили освещение. Особое внимание уделили подбору оттенков цвета стен. Хотели, чтобы они были яркими и разноцветными, но при этом в помещении должно быть комфортно и приятно находиться», - сказала директор муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» Елена Барышникова.

Она отметила, что изменения коснулись не только интерьера библиотеки, но и запаса литературы.

«Тут много интересных новинок, и замечу, что ежегодно мы обновляем книжный фонд библиотек. В отделении предусмотрена удобная навигация – любой посетитель без особого труда сможет найти любую интересующую книгу», - добавила Барышникова.

Первые юные читатели уже оценили перемены, а представители библиотеки строят новые планы по улучшению предоставляемых услуг.

«Культурная жизнь в нашей библиотеке очень разнообразна. Тут функционирует клуб «Забава», игровой клуб «Поиграй-ка», сформирован театр «Затейники» и другие объединения. Сегодня мы приняли решение создать еще один клуб – шахматный», - отметила заведующая библиотекой – филиала №33 Воскресенской централизованной библиотечной системы, заслуженный работник культуры Подмосковья Лариса Назарова.

Она подчеркнула, что в библиотеке делают все, чтобы посетители с удовольствием приходили, всесторонне развивались и хорошо проводили время.