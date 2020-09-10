РИАМО - 10 сен. Вечером в четверг загруженность столичных дорог может достигнуть девяти баллов из десяти возможных, на улицах города уже зафиксировано плотное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Рабочая неделя в самом разгаре. Как мы и говорили, движение остается плотным. Сегодня на дорогах будет 7-9 баллов», - говорится в сообщении.

На 9 сентября по сравнению с прошлым годом на столичных дорогах прибавилось 180 тысяч машин, среднесуточных поездок на такси стало больше на 36 тысяч. Вместе с тем число поездок на каршеринге снизилось на 12%, на наземном городском транспорте - на четверть.