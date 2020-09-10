РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Двум медицинским работникам из подмосковного Подольска вручили свидетельства на приобретение жилья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Замминистра здравоохранения Московской области Ольга Гребнева 9 сентября вручила сертификаты по программе «Социальная ипотека» более 30 врачам, работающим в медицинских учреждениях региона. В их числе – врач-педиатр Подольской городской детской поликлиники №1 Екатерина Фомина и врач-терапевт Подольской районной больницы Умухавват Султанахмедова», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия будущих новоселов Подмосковья поздравила министр жилищной политики региона Инна Федотова, которая рассказала о том, что программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. За все время участниками программы стали более 1,6 тысячи профессионалов. На текущий год запланировано вручение 365 свидетельств. Всего в 2020 году врачам будет выдано 130 сертификатов на покупку квартир, из которых уже вручено более 80.

Помимо «Социальной ипотеки» в Московской области предусмотрены и другие меры поддержки врачей, в частности, программа «Земский доктор», согласно которой медицинским специалистам, пришедшим работать в сельскую местность, предоставляются единовременные выплаты, а также «губернаторская доплата» для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.