РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. В городском округе Мытищи в деревне Шолохово выявили замусоривание и заиливание реки Раздериха, говорится в сообщении контрольного управления администрации горокруга.

В четверг в деревне Шолохово городского округа Мытищи состоялось комиссионное обследование реки Раздериха, инициированное министерством экологии и природопользования Московской области совместно с администрацией округа. Причиной выхода профильных специалистов стали многочисленные жалобы жителей деревни на подтопление придомовых территорий и замусоривание реки.

«Сегодня ( в четверг - ред.) утром совместно со мной прошли по берегам реки Раздериха представители структурного подразделения Московско-Окского БВУ Федерального агентства водных ресурсов, представитель министерства экологии и природопользования Московской области и экологи контрольного управления», - сказала заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

По ее словам, результатом длительного осмотра стало подтверждение слов жителей о замусоривании и заиливании реки, а также зарастании берегов древесно-кустарниковой растительностью. Она отметила, что в ходе проверки не были выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в реку.

Лысенко добавила, что положительным итогом можно считать решение министерства экологии и природопользования Московской области выступить с инициативой в Федеральное агентство водных ресурсов по включению реки Раздериха в программу реабилитации малых рек Подмосковья.