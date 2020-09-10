РИАМО - 10 сен. В России планируют внедрить новую инициативу для стабилизации доходов граждан, речь идет о гарантированном доходе и обеспечении неприкосновенности минимальных денег, которые люди получают от государства вне зависимости от работы, экономического и социального положения, сообщает Nation News.

Ранее с инициативой выступил председатель политической партии «Единая Россия» и зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свое мнение об этой идее высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.​

«Я не экономист, но как политик и простой человек, выступаю только за. Это очень хорошее предложение, серьезное, нужное и правильное, я в этом убежден. Это уже практикуется во многих странах. Тем более, что у России есть на это средства», — сказал Клинцевич.

Ранее Медведев сказал, что пандемия Covid-19 продемонстрировала, что важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность в стране.