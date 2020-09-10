РИАМО - 10 сен. Сотрудники отдела №9 Главгосстройнадзора Московской области 14 сентября проведут прием жителей городского округа Лыткарино, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Прием пройдет в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Лыткарино.

«Прием будет проведен посредством видеоконференцсвязи по адресу: Лыткарино, улица Ленина, дом 2А, кабинет 205. Время приема: с 10:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)552-85-88.