РИАМО - 10 сен. В середине следующей недели жителей Московского региона ожидает потепление, температура воздуха составит 20-21 градус, сообщила РИАМО главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«В конце этой недели жителей Московского региона ждет бабье лето. В пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет не ниже 8 градусов, а днем - 21-22 градуса», - сказала Позднякова.

По ее словам, уже в начале следующей недели атмосферное давление в регионе понизится, а вместе с ним понизится температура на 2-3 градуса. Также возможны кратковременные дожди.

Она добавила, что уже 16 и 17 сентября в регион снова вернется летняя погода, температура воздуха составит 20-22 градуса.