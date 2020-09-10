РИАМО - 10 сен. Со следующей недели московские медики перейдут на новые алгоритмы диагностики и лечения пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы боролись с ковидом в весенне-летний период, когда другие инфекции затухают. Сейчас наступает совершенно другой период, когда идет объективный рост различных вирусов и инфекций. Поэтому мы отработали по-новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и скорой помощи», – сказала Ракова.

Новые алгоритмы включают обязательное тестирование на грипп москвичей с выраженными симптомами ОРВИ. Также отменяется обязательная двухнедельная изоляция для горожан с симптомами ОРВИ, за исключением больных с подтвержденным коронавирусом.

Экспресс-тест на грипп будут сдавать пациенты с явными симптомами ОРВИ – высокой температурой, ломотой в теле и так далее. Тест проведут и при лечении на дому, и при госпитализации в стационар.

Новые правила касаются и диагностики пневмонии. Весной любой больной с вирусной пневмонией, которую можно диагностировать с помощью компьютерной томографии, считался заболевшим коронавирусом.

«Сейчас мы меняем правила. Для того, чтобы человеку поставить диагноз «пневмония Covid-19», необходимо выявить вирусную пневмонию на КТ и получить либо положительный тест на ковид, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. Так мы будем проводить дополнительную диагностику пневмонии, чтобы правильно, точечно лечить людей», – отметила Ракова.

Кроме того, в соответствии с новым подходом, койки в столичных стационарах будут разделены на группы: для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и для пациентов с пневмонией невирусного происхождения.