РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Эффективные практики управленческой деятельности рассмотрели на совещании директоров в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг депутат Госдумы РФ Лидия Антонова провела встречу с директорами школ в гимназии №16 подмосковных Люберец.

«Сегодня мы подводим итоги работы в рамках ассоциации педагогов Подмосковья по инициативе городского округа Люберцы. У нас долгое время работал семинар повышения эффективности управленческой модели, год был посвящен изучению лучших педагогических практик. Если говорить о том, как сделать проще дистанционную форму обучения, то важно перестроить работу метадических служб», - сказала Антонова.

По ее словам, в ассоциации педагогов Подмосковья они дают рекомендации по практике «Дежурного педагога», то есть любой родитель сможет обратиться за помощью при подготовке домашнего задания к дежурному педагогу.