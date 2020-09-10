РИАМО - 10 сен. Московские власти обнародовали новые данные об уровне популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции среди горожан, сообщает столичный оперштаб.

«Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве стабилизировался на уровне около 20%», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в городе отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, чей анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

Заммэра в эфире телеканала «Россия 24» отметила, что сейчас в городе проводятся исследования на Т-клеточный популяционный иммунитет. Его результаты будут известны ближе к концу октября и покажут более достоверную картину.

За минувшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 269 079. С начала пандемии столичные врачи вылечили 226 274 пациента, жертвами Covid-19 в Москве стали 4947 человек.

В июле Ракова сообщала, что популяционный иммунитет москвичей к коронавирусу составляет 21,7%.

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10 СЕНТЯБРЯ

- Специалисты Центра Гамалеи отправили в журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса. Они категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и заявили, что представили полноразмерный клинический протокол»

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.