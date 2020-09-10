РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Депутат Госдумы РФ Лидия Антонова проверила блок питания в гимназии №16 подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Антонова совместно с главой городского округа Владимиром Ружицким провела мониторинг работы гимназии №16 и проверила работу блока питания. Мероприятие прошло в рамках проекта «Новая школа».

«Мы имеем возможность всех детей начальной школы обеспечить горячим питанием бесплатно. В Люберцах из 48 блоков питания только 15 буфетно-раздаточного типа, поэтому сама база работает на то, чтобы все было эффективно. У каждого главы муниципального образования есть план, как необходимо модернизировать все блоки питания в школах», - сказала Антонова.

Бесплатное горячее питание в гимназии №16 получают все ученики начальной школы - 1049 детей.