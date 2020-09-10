РИАМО – 10 сен. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук Александра Сергеева, сообщает Газета.ru.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в сообщении.

Сергеев возглавляет РАН уже три года. Ранее он руководил институтом прикладной физики в академии.

Президент РАН является специалистом в области физики плазмы, фемтосекундной оптики, нелинейной динамики оптических систем и высокочувствительных оптических измерений, доктор физико-математических наук. Имеет более 21 тысячи цитирований своих работ, опубликованных в научных журналах.​