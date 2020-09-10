РИАМО - 10 сен. Разрушенное здание бывшей животноводческой фермы снесли на территории городского округа Егорьевск в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Аварийный объект располагался в 200 метрах от жилой застройки деревни Анненка.

«Животноводческая ферма 1970-1980 годов постройки ранее принадлежала совхозу, затем перешла в частную собственность. Объект был признан аварийным, подлежащем сносу и включен в перечень объектов для ликвидации. В августе этого года был произведен снос разрушенной фермы силами собственника», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что здание фермы представляло угрозу жизни и здоровью жителей деревни Анненка.

На территории городского округа Егорьевск за 2,5 года было выявлено 96 объектов незавершенного строительства, из них 20 самовольных. Уже ликвидировано и приведено в соответствие 17 объектов. В настоящее время в работе остаются 79 объектов незавершенного строительства.