В эти выходные в парке Горького пройдет «Российская креативная неделя», а в МХТ им. Чехова всю ночь с 12 на 13 сентября будут читать стихи. Группа «Сплин» сыграет концерт на корабле, плывущем по Москве-реке, а «Рекорд Оркестр» выступит в клубе «16 тонн». Кроме того, москвичи могут посетить фотовыставку работ Игоря Мухина о 1990-х годах, выставку полотен современных художников «Дальше будет дальше», посвященную рефлексии периода самоизоляции, и посмотреть на ралли ретроавтомобилей на Васильевском спуске. А в подмосковной Коломне состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Подробнее об этих и других культурных событиях грядущего уикенда читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 11 сентября

«Российская креативная неделя»

пресс-служба организаторов фестиваля «Российская креативная неделя – 2020»

Где: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, парк Горького

Когда: с 11 по 13 сентября

Стоимость: бесплатно, для участия в некоторых событиях может потребоваться регистрация

Стартовавший на этой неделе в российских регионах масштабный фестиваль Russian Creativity Week в выходные переместится в московский парк Горького. В программе – мероприятия, посвященные таким областям креативной индустрии, как искусство, музыка, мода, дизайн, архитектура и урбанистика, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистика, маркетинг, компьютерная графика, разработка игр, IT и профильное образование.

Среди тем лекций – современный юмор на телевидении и создание мультфильмов, проблемы онлайн-образования, обсуждение феномена TikTok и особенностей цифровой экономики, основы финансовой грамотности для творческих людей и многое другое.

Кроме того, участников ждут мастер-классы по керамике и игре в го, кинопоказы и спектакль-променад, посвященный взглядам Льва Толстого на взаимоотношения полов. Среди гостей фестиваля – Сергей Шнуров, Тина Канделаки, Владимир Познер и другие знаменитости. Ознакомиться с полной программой фестиваля и зарегистрироваться для посещения определенных событий можно на сайте «Российской креативной недели».

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Фотовыставка «Наши 1990-е. Время перемен»

Где: г. Москва, ул. Остоженка, д. 16, «Мультимедиа Арт Музей»

Когда: до 22 ноября

Стоимость: комплексный билет на 9 выставок МАММ – 500 рублей

В МАММ проходит выставка работ Игоря Мухина – одного из самых ярких российских фотографов наших дней. В постперестроечный период под прицелом его объектива оказались подростки и влюбленные пары, политактивисты самых разных убеждений и столичные достопримечательности в необычных ракурсах. Гости выставки смогут увидеть запечатленный в черно-белых фотографиях драматический образ страны, стремительно менявшейся на сломе эпох.

Выставка «Паузы»

Где: г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 10, MMOMA

Когда: 8 сентября – 11 октября

Стоимость: билет на площадку MMOMA на Гоголевском бульваре (все выставки) – 350 рублей, льготный – 150 рублей

Открывшаяся на этой неделе коллективная выставка «Паузы» посвящена практикам замедления времени, в том числе сну, бездействию. В рамках проекта, подготовленного Московским музеем современного искусства совместно со школой современного искусства «Свободные мастерские», представлены фотографии, видео, инсталляции, скульптурные композиции и другие работы.

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СУББОТА, 12 сентября

«ГУМ-Авторалли»

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Где: г. Москва, Васильевский спуск

Когда: 12 сентября в 12:00

Стоимость: бесплатно

В этом году «ГУМ-Авторалли» посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки Lada. На маршрут по живописным местам столицы отправятся сразу 100 классических «Жигулей» первых трех моделей: ВАЗ-2101, 2102 и 2103 выпуска 70-х годов. Стартует мероприятие в 12:00 с боем курантов на Спасской башне Кремля. Полюбоваться на начало ретропробега все желающие смогут на Васильевском спуске, другие детали трехчасового маршрута организаторы пока не раскрывают.

Фестиваль «Антоновские яблоки»

предоставлено организаторами

Где: Московская область, г. Коломна, сквер Зайцева, Житная площадь, Коломенский посад

Когда: 12 сентября

Стоимость: бесплатно

Старинная Коломна 12 сентября примерит роль литературной столицы Подмосковья. На фестивале «Антоновские яблоки» соберутся представители более 50 издательств, гостям предложат широкий выбор книжной продукции. Занятия в открытой для всех желающих литературной студии проведут писатель и телеведущий Александр Архангельский, радиоведущий Леонид Клейн, писатель Сергей Никитин, режиссер Татьяна Сорокина, лингвист Елена Шмелева, поэт Григорий Кружков и многие другие. В «Английском павильоне» пройдет онлайн-встреча с популярным британским детским и подростковым писателем Майклом Морпурго. Проникнуться атмосферой старины помогут композиции эпохи барокко в исполнении ансамбля Collegium Musicum, а на Фермерском рынке посетителям предложат сыры, мед, десерты, калачи, пастилу, варенье и многое другое.

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«Сплин» на корабле

Где: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, причал

Когда: 12 сентября в 19:00

Стоимость: 8 000 рублей за билет

Первый живой концерт после самоизоляции группа «Сплин» сыграет на корабле, плывущем по Москве-реке. Музыканты вместе с аппаратурой расположатся на верхней открытой палубе судна. Во время трехчасового путешествия по водам столичной реки прозвучат главные хиты Александра Васильева.

«Ночь поэзии» в МХТ

wikipedia

Где: г. Москва, Камергерский пер., д. 3, стр. 1, МХТ им. Чехова, основная сцена

Когда: 12 сентября в 23:55

Стоимость: 250 – 1 000 рублей за билет

Поэтические чтения длиной в шесть часов (с двумя антрактами) пройдут в ночь с 12 на 13 сентября. «Ночь поэзии» МХТ им. Чехова проводит ежегодно вот уже семь лет. В рамках мероприятия читают стихи все поколения мхатовцев от заслуженных мэтров до учеников школы-студии МХАТ, в репертуаре – и вечная классика, и современная поэзия. В этом году в ночных чтениях поучаствуют не только актеры, но и поэты – Андрей Родионов, Всеволод Емелин, Дмитрий Данилов, Оксана Васякина, Екатерина Троепольская. Желающим приобрети билеты стоит поторопиться – их осталось не так много.

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«Рекорд Оркестр» в «16 тоннах»

Где: г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 12 сентября в 20:00

Стоимость: 1 200 – 2 800 рублей за билет

Группа «Рекорд Оркестр» выступит 12 сентября в московском клубе «16 тонн». Авторы хита «Лада Седан» будут развлекать столичную публику, вплетая в поп-рок задорные балканские мотивы и лихую лезгинку.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября

День Байкала на ВДНХ

Где: г. Москва, ВДНХ

Когда: 12 и 13 сентября

Стоимость: билеты в «Москвариум» – от 850 рублей, на «Городскую ферму» – от 200 рублей

«Москвариум» подготовил специальную программу ко Дню Байкала, который пройдет 12 и 13 сентября. Организаторы приглашают гостей узнать больше об одном из самых древних озер на земле, его уникальной флоре и фауне. В рамках мероприятия зрители смогут увидеть документальные съемки с тренировками нерп.

А на «Городской ферме» ВДНХ дети научаться мастерить своими руками деревянную подвеску и объемную аппликацию с изображениями животных, обитающих в озере и живущих рядом с ним, а также смогут пройти увлекательный квест «Юные исследователи».

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Перформанс на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

сайт мэра Москвы

Где: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2, Музей Москвы

Когда: каждое воскресенье до 8 ноября в 15:00 и 17:00

Стоимость: от 200 рублей за билет

В Музее Москвы открылась выставка «Письмо. 75 слов о войне». Чтобы найти новую тональность разговора о войне и потере, студенты ГИТИС поставили целый спектакль, который будет разыгрываться в выставочном пространстве каждое воскресенье в 15:00 и в 17:00.

Экспозиция исследует фронтовые письма и воспоминания москвичей, рассказывая об одной из главных трагедий прошлого столетия через свидетельства очевидцев: фронтовую переписку, личные записи и воспоминания. Для выставки отобрано более 90 писем.

Мастер-класс по созданию овощного букета

Где: г. Москва, проспект Мира, д. 26, стр. 1, «Аптекарский огород»

Когда: 13 сентября в 15:00

Стоимость: 1 500 рублей

Мастер-класс «Обучение Карвингу. Букет из овощей» состоится в «Аптекарском огороде» в воскресенье. Участники научатся создавать изящные композиции из обычных овощей и фруктов, использовать натуральные цветы для украшения стола и создания десертов. Проведет обучение шеф-повар, член Московской ассоциации кулинаров, Национальной ассоциации кулинаров России, лауреат кулинарных конкурсов Зухра Конакова. Все материалы предоставят организаторы. Купить билет на мероприятие можно на сайте «Яндекс. Афиша».

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Выставка «Дальше будет дальше»

Где: г. Москва, ул. Ремизова, д. 10, галерея «Нагорная»

Когда: до 4 октября

Стоимость: 100 рублей – полный билет, 50 рублей – льготный

В сентябре можно успеть на мультивыставку «Дальше будет дальше», в рамках которой объединены три художественных проекта, посвященных постпандемийной рефлексии. Художники группы «Не арт» в своем проекте «Суарэ’» анализируют, как месяцы в заточении повлияли на современную молодежь, и пытаются наладить мосты между субкультурой скейтеров и традиционным искусством. Проект «Затишье после бури» показывает внутреннюю красоту обычной бытовой жизни. Среди затронутых тем – прелесть бытовых предметов, образ женщины в домашней обстановке и уникальность душевных переживаний. Завершает выставку проект «Закон сохранения информации», авторы которого размышляют о передаче традиций через визуальные и предметные коды, задаваясь такими вопросами, как «Почему мы варим варенье и сажаем огурцы?»