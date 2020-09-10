РИАМО - 10 сен. В рамках концерта, подготовленного вместе с брендами Coca-Cola и «Пятёрочка», певец Тима Белорусских исполнил свои лучшие композиции и представил образы из коллекции, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

Посмотреть концерт можно на канале «Пятёрочки» в YouTube.

«Во время концерта Тима и другие участники демонстрируют стильные бомберы, яркие толстовки, а также другие вещи и аксессуары из фешн-коллекции, созданной для акции «Добавь вкуса с коллекцией Coca-Cola», проходящей во всех магазинах «Пятёрочка» с начала августа», - говорится в сообщении.

пресс-служба X5 Retail Group пресс-служба X5 Retail Group 1 из 2

Коллекция разделена на три капсулы — вещи в них не повторяются, а общее их количество ограничено. Первый и второй дропы состоялись 12 августа и 1 сентября, ещё один пройдет 19 сентября.

Среди тех, кто оставил комментарии под трансляцией, случайным образом выберут пять победителей, которые получат толстовку, футболку, сумку-шоппер из коллекции, а еще эксклюзивную «Выручай-карту» «Пятёрочки» и автограф Белорусских.