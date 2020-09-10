РИАМО - 10 сен. Третий областной фестиваль казачьей культуры «КАZАКi.RU» пройдет 12 сентября на территории Раменского городского парка культуры и отдыха, он направлен на содействие развитию самобытной казачьей культуры и приобщение молодежи к культурным и нравственным ценностям казачества, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Участниками фестиваля станут представители казачьих обществ, хуторов и станиц из разных уголков России. Они представят на одной площадке лучшие образцы казачьей культуры своего региона. В рамках фестиваля на всей территории парка будут работать тематические площадки.

«На «Казачьей ярмарке» будет представлена продукция фермерских хозяйств, где посетители смогут приобрести традиционную казачью одежду и амуницию, мед и продукцию пчеловодства, лечебную косметику, головные уборы, керамическую посуду ручной работы, изделия народных ремесел и мастеров декоративно-прикладного творчества», – уточняется в сообщении.

Там же организуют мастер-классы по гончарному и кузнечному искусству, плетению, живописи, верховой езде, фланкировке, рубке шашкой, стрельбе из лука. На шести площадках «Казачьи забавы» пройдут казачьи единоборства, палочные бои, молодецкие забавы, игровые поединки.

Для детей и взрослых будут организованы народные забавы. Кроме того, для посетителей фестиваля предусмотрена широкая программа с песнями, прибаутками, хороводами, казачьими народными плясками, бытовыми танцами, мастер-классами по хороводам и казачьим пляскам от коллектива «Владимирская вечора».

«Казачий пир» пригласит гостей фестиваля отведать самые разнообразные блюда казачьей кухни, а также знаменитый казачий кулеш, жареных гусей и баранов. На концертной площадке «Василек», в центре парка, выступят вокальные коллективы с казачьими песнями в программе «Наследники Победы».

Во время фестиваля пройдет реконструкция традиционного военного поселения «Казачий лагерь». Гости фестиваля смогут ознакомиться с условиями, в которых проживали казаки в военных походах и сборах.

Изюминкой фестиваля станет проведение казачьих обрядов «Посажение на коня» и «Казачья свадьба». Федерацией рубки шашкой «Казарла» будут организованы турниры по рубке шашкой. На концертной площадке «Лира» в 19:00 состоится гала-концерт с участием звезд российской эстрады и фольклорной музыки.