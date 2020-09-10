РИАМО - 10 сен. Москомархитектура согласовала проект детского сада на 300 мест в Нижегородском районе столицы, дошкольное образовательное учреждение будет находиться на Рязанском проспекте, владение 2, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фасады здания украсят разноцветные вертикальные полосы и смеющиеся смайлики. В качестве облицовочных материалов предложено использовать композитные панели, искусственный камень и штукатурку. ​

«Общая площадь двухэтажного садика составит около 6 тысяч квадратных метров. Авторы решили оформить фасады, используя два основных цвета – белый и коричневый как фон для цветных вставок. Часть блоков украсят чередующиеся узкие и широкие вертикальные полосы, а на некоторых нанесут изображения улыбающихся смайликов», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Внутри запроектированы групповые ячейки, а также кабинеты логопеда и психолога, медицинские помещения и кружковые. Также в здании обустроят музыкальный и физкультурный залы. Трансформируемые помещения для занятий музыкой легко можно будет объединить для проведения праздников и больших выступлений.

На территории вокруг сада построят детские площадки и общую спортплощадку, разобьют газоны и высадят кустарники.