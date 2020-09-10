РИАМО - 10 сен. Более одной тысячи жителей Реутова сделали прививки от сезонного гриппа с начала периода вакцинации в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«По последним данным, 1039 жителей города сделали прививку от гриппа. Вакцинация началась в Реутове с 1 сентября. Прививку от гриппа в первую очередь делают медработникам, педагогам, школьникам, людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания легких», - отмечается в сообщении.

Вакцинация взрослого населения проходит в городской поликлинике №1 по адресу: улица Гагарина, 4 и в городской поликлинике №2 на Юбилейном проспекте, 17. Прививки детям делают в городской детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и детском отделении поликлиники №2 (Юбилейный проспект, дом 17).

Для прохождения вакцинации всем желающим необходимо обратиться к участковому терапевту (педиатру). В день обращения при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

«Неоднократно доказано, что привитый человек тоже может заболеть гриппом, но он, по сравнению с непривитым, перенесет грипп в легкой форме и находиться будет дома, а не в стационаре», - подчеркивается в сообщении.

Медицинские специалисты рекомендуют своевременно прививаться от сезонного гриппа, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболеваний и их последствий.