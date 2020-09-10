РИАМО - 10 сен. В Главгосэкспертизе России рассмотрели представленную повторно проектную документацию по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Шереметьево, специалисты дали положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В первый раз документы подавали в мае прошлого года.

«В проектную документацию было решено внести ряд изменений, которые потребовали нового прохождения государственной экспертизы. В том числе были пересмотрены этапы строительства – теперь их четыре», - говорится в сообщении.

В документах откорректировали информацию об объектах проектирования, добавили огни приближения с МКп 244, изменили основные показатели использования земельного участка и уточнили трассировку инженерных сетей.

«Проектная документация предусматривает реконструкцию ВПП-1, реконструкцию соединительных и строительство скоростных рулежных дорожек, устройство жесткого покрытия с верхним слоем из высокомарочного цементобетона на всех проектируемых элементах аэродрома вместо проектируемого ранее нежесткого покрытия», - уточняется в сообщении.

В ходе реконструкции будет обновлена система светосигнального оборудования. Специалисты установят огни «стоп» у всех мест ожидания у ВПП-1, на всех рулежных дорожках разместят боковые рулежные огни, а на отдельных дорожках, используемых в условиях точного захода на посадку по III категории, осевые огни.