РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 сен. В Щелкове завершена реконструкция пешеходного моста, соединяющего микрорайон Дальний Воронок и улицу Центральную с микрорайоном Хомутово, сообщается на сайте администрации городского округа.

Работы были проведены по поручению главы округа Андрея Булгакова.

«Была проведена замена устаревших конструкций, обустроена пешеходная дорожка со стороны физкультурно-оздоровительного комплекса и установлено дополнительное освещение», - говорится в сообщении.

Старый мост находился в аварийном состоянии и являлся небезопасным для жителей. Последние годы местные жители укрепляли его самостоятельно тем, чем могли. Например, в основании были найдены автомобильные покрышки. После реконструкции мост стал комфортным и удобным для передвижения.