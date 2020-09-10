РИАМО - 10 сен. В Москве закончилось метеорологическое лето, которое в этом году продлилось 95 дней, сообщается на сайте «Метеовести».

Метеорологическое лето - период со среднесуточной температурой воздуха превышающей отметку в плюс 15 градусов. Обычно лето в Москве продолжается 88 дней – с 28 мая по 23 августа включительно. В этом году этот период закончился 8 сентября.

«Лето 2020 года оказалось длиннее лета 2017 года, но существенно уступило рекордному теплому сезону 2018 года, длившемуся 145 дней, и лету 2019 года, продолжительность которого составила 130 дней», - говорится в сообщении.

В Москве прошедшим летом средняя температура воздуха превысила норму на 1,3 градуса. Но прошедший сезон нельзя считать комфортным из-за постоянных проливных дождей и холодных вторжений.

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