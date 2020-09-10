РИАМО – 10 сен. Для заемщиков «Почта Банка», оформляющих кредит на строительство быстровозводимых домов, теперь доступна новая страховка Страхового Дома ВСК, покрывающая сразу несколько типов рисков, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Разработанный ВСК продукт представляет собой мультиполис и комбинирует сразу четыре вида страховой защиты, которые будут полезны клиентам, осуществляющим строительство архитектурно-строительных объектов, относящихся к разряду быстровозводимых: жилых домов, дач или бань», - говорится в сообщении.

Совместная программа предусматривает возможность застраховать строение от повреждений во время строительно-монтажных работ и после завершения строительства на время пользования домом, а страхователя - от несчастных случаев и риска потери работы.

Клиент может самостоятельно определить необходимый ему набор рисков и воспользоваться подходящей программой страхования. Например, «Мой Дом. Лайт» позволяет застраховать строительно-монтажные риски и имущество, вариант «Мой Дом. Базовый» также включает возможность страхования от несчастного случая. Расширенный полис «Мой Дом. Все включено» обеспечит страховую защиту по всем перечисленным рискам, включая риск потери работы.

«Строительство дома, дачи - это ответственный, волнительный этап в жизни людей, требующий решений по многим вопросам. Мы понимаем, как важно максимально снизить все возможные риски, сопряженные с возведением объекта строительства, и поэтому предлагаем мультиполис «Мой дом», который обеспечит соответствующую страховую защиту в самых различных ситуациях», - сказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Вице-президент, директор по развитию партнерской сети «Почта Банка» Андрей Павлов отметил, что кредит на быстровозводимые дома – это отличная альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами.

«Здесь отсутствует залог, кредит оформляется просто и быстро и ставка по такому кредиту привлекательная, что делает его более доступным, в том числе в регионах. А с комплексной страховкой вы будете защищены от неожиданностей как на этапе строительства, так и после», - добавил Павлов.​​