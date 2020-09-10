РИАМО - 10 сен. Жителям Московской области разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС РФ по Подмосковью о том, что в четверг ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

«До 20:00 10 сентября в Московской области ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Жителям региона посоветовали не укрываться от непогоды и не парковать авто под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

В Подмосковье и Москве в четверг действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.