РИАМО - 10 сен. Избирательные комиссии Московской области на 100% готовы к выборам, которые состоятся 13 сентября, сообщается на сайте вестника Мособлизбиркома.

В четверг прошло заседание региональной Избирательной комиссии, на котором основные вопросы повестки были посвящены подготовке к предстоящим муниципальным выборам. Заседание прошло по видеосвязи, о готовности участков рассказали председатели территориальных избирательных комиссий.

«Актуальные вопросы – обеспечение средствами индивидуальной защиты, взаимодействие с наблюдателями, голосование на придомовых территориях, видеофиксация подсчета голосов, использование сейф-пакетов. <…> Все комиссии находятся в полной готовности к работе», - говорится в сообщении.

Один из вопросов повестки заседания был посвящен еще одной предстоящей кампании – 4 октября состоятся выборы в совет депутатов городского округа Шатура. Вопрос касался распределения финансов в ТИК Шатуры для подготовки и проведения голосования.

Кроме того, на этом же заседании утвердили перечень и количественный состав территориальных избирательных комиссий, подлежащих формированию на территории Московской области в этом году. Формированию подлежат 38 ТИК. Члены комиссии поддержали проект решения.

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. Еще 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке. Охват избирателей составляет более миллиона человек.