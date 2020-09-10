РИАМО - 10 сен. Около 700 тысяч школьников Московской области примут участие в написании всероссийских проверочных работ, которые будут проходить с 14 сентября до 9 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Как правило, всероссийские проверочные работы (ВПР) проходят в конце учебного года, но из-за пандемии коронавируса испытания перенесли на начало нынешнего. Работы будут писать учащиеся пятых-восьмых классов по отдельным учебным предметам, а также обучающиеся девятых классов в режиме апробации по решению школ.

«Главная цель ВПР - оценить уровень подготовки школьников, понять, какая информация усвоена хорошо, а какие темы ребятам нужно объяснить дополнительно. За полученные результаты не будут выставляться оценки, они будут использоваться образовательными организациями для совершенствования методики преподавания предметов, а также для индивидуальной работы с учащимися», - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Учащиеся пятых классов напишут ВПР по окружающему миру, русскому языку и математике, шестых классов – по русскому языку, математике, биологии, истории, седьмых классов – по русскому языку, географии, математике, обществознанию, биологии, истории, а учащиеся восьмых классов – по биологии, математике, физике, обществознанию, истории, русскому языку, иностранным языкам и географии. В девятых классах ВПР пройдут по физике, математике, русскому языку, обществознанию, биологии, химии, географии, истории.