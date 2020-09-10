РИАМО - 10 сен. Объекты «МОЭК» и «Мосэнерго» (основной производитель тепла и электроэнергии в Московском регионе) полностью готовы к предстоящему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы «Мосэнерго».

Специалисты «МОЭК» подготовили порядка 16,6 тысячи километров тепловых сетей, в том числе порядка 8,3 тысячи километров магистральных, где проведен 641 этап гидравлических испытаний, и 8,3 тысячи километров разводящих сетей. Планово-предупредительные ремонты прошли на 24 находящихся в эксплуатации «МОЭК» НПС, 42 РТС и КТС, 96 малых котельных и на 10247 тепловых пунктах.

«Проведены все необходимые технические мероприятия на ТЭЦ «Мосэнерго», обеспечивающих комбинированную выработку тепла и электроэнергии, а также на тепловых станциях и котельных, эксплуатируемых «Мосэнерго» и «МОЭК». Тепловырабатывающие объекты компаний располагают резервом тепловой мощности, достаточным для работы в условиях низких температур наружного воздуха», - говорится в сообщении.

Дату начала отопительного периода в столице, как и прежде, установит правительство Москвы. Старт отопления дается, если среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже плюс 8 градусов.

«Потребовалась масштабная корректировка плана летних работ на всех элементах столичной системы централизованного теплоснабжения – тепловых и насосных станциях, тепловых сетях и тепловых пунктах. Предпринятые «МОЭК» экстраординарные меры позволили завершить все работы к концу августа в полном объеме», – отметил управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.

В свою очередь управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко добавил, что подготовка теплоэлектроцентралей и котельных «Мосэнерго» к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок началась еще до завершения отопительного сезона 2019–2020 годов.

«В соответствии с графиком были проведены ремонты основного и вспомогательного оборудования, которые позволят обеспечить его надежную и эффективную работу предстоящей зимой», – подчеркнул Бутко.