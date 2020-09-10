РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 сен. Два домодедовских фельдшера получили сертификаты для приобретения жилья по программе «Социальная ипотека», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовские фельдшеры Анна Тонких и Айгуль Захарова получили сертификаты для приобретения жилья по программе «Социальная ипотека», - говорится в сообщении.

Программа реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По условиям «Социальной ипотеки» специалистам, работающим в социальной сфере, за счет областного бюджета производится компенсация суммы основного долга, сам человек платит только проценты по кредиту. Эта помощь позволяет улучшить жилищные условия медработникам, педагогам и другим специалистам.