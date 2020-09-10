РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. Председатель Совета депутатов Мытищ, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов проверил, как реализуется проект «Родительский контроль» в школе №33, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проект «Родительский контроль» направлен на усиление контроля за качеством питания в учебных заведениях. Гореликов встретился с родителями и учениками, уточнив, устраивает ли их школьное питание.

«Родительский контроль» – важное мероприятие. Мы очень рассчитываем на помощь родителей!» – сказал Гореликов.

Каждый родитель по согласованию с классным руководителем может прийти в школьную столовую и проверить, чем кормят его ребенка. Свои отзывы о качестве питания можно оставить и на портале «Добродел», где теперь регулярно будут проходить тематические опросы учащихся.