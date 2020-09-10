РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Свыше 8 кубометров мусора собрали участники субботника в лесном массиве в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Уборка лесного массива вблизи улицы Братьев Горожанкиных в микрорайоне Чернево 2 состоялась в четверг.

«На субботник вышли более 30 красногорцев. Собрано более 8 кубометров бытового мусора», – говорится в сообщении.

В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, Истринского лесничества, неравнодушные граждане.

«Следующий субботник – 16 сентября в поселке Нахабино на улице Лесная между домами №№9 и 24. Начало в 10:00. Перчатки и инвентарь выдаются на месте», – заключается в материале.