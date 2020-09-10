РИАМО - 10 сен. В Подмосковье зафиксировали всплеск числа аварий с участием пьяных водителей на Горьковском шоссе, сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.

За семь месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировали 342 аварии с нетрезвыми водителями, в которых погибли 93 человека и пострадали 416 человек.

«Всплеск аварий отмечается на Горьковском шоссе – это Богородский округ, Павловский Посад, Электросталь. По муниципальным образованиям – это Домодедово, Одинцово, Подольск и Чехов. В этих муниципалитетах произошло наибольшее количество ДТП с участием нетрезвых водителей. И количество погибших там тоже было больше, чем в других муниципалитетах», – сказал Севостьянов в эфире «Радио 1».

Он уточнил, что в основном «пьяные» аварии происходят на городских дорогах.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления организации и безопасности дорожного движения подмосковного Минтранса Виктор Щулепников сообщил, что на протяжении трех лет Московская область является лидером по снижению смертности на дорогах.