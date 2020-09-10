РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 сен. Пожилые жители подмосковных Котельников поучаствовали в мастер-классе и сделали цветочные украшения для дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«9 сентября в библиотеке Котельников на мастер-классе участницы проекта «Активное долголетие» сделали пионы, которые можно использовать в качестве декора для стен», - говорится в сообщении.

Одним из самых популярных видов цветочных украшений является декор из гофрированной бумаги, ведь из этого универсального материала можно сделать как маленькие бутоны, так и большой цветок. Украшения из гофрированной бумаги прекрасно смотрятся в любом интерьере.