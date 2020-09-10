РИАМО - 10 сен. Правительство России рассмотрит идею о введении ограничений на перевозку лососевой икры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание комиссии правительства по вопросам развития рыбохозкомплекса. Члены комиссии рассматривали предложения по контролю за оборотом икры.

«В числе предложений – установление требования к перевозке не более 10 килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов», – уточняется в сообщении.

Зачастую граждане перевозят икру якобы в личных целях, но на самом деле продукт идет на перепродажу. За год самолетами транспортируется примерно 2 тысячи тонн икры.

Для контроля перевозок красной икры комиссия поручила проработать синхронизацию информационных систем Россельхознадзора, Росрыболовства, Федеральной таможенной службы и ФНС.

При этом ограничения не будут касаться тех жителей России, которые везут икру с Дальнего Востока в подарок родственникам или друзьям, а для тех, кто осуществляет перевозку якобы в личных целях, но с идеей последующей перепродажи без ветеринарных сертификатов, ограничения предлагается выработать и ввести.​