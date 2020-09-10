РИАМО - 10 сен. Танцевальные мастер-классы от известных хореографов, постановщиков и танцоров ждут жителей и гостей подмосковного Реутова в День города, который отмечается 12 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Мастер-классы для всех желающих в Центральном городском парке проведут призер танцевального телепроекта «Танцы», многократный победитель международных конкурсов, хореограф топовых российских фигуристов Адам Дмитриев победитель телевизионного проекта «Танцуй», постоянный член жюри телепроекта «Большие и маленькие», хореограф шоу «Танцы» Александр Могилев. Занятия начнутся соответственно в 13 и в 14 часов», - говорится в сообщении.

Жители подмосковного Реутова отметят 80-летний юбилей городского округа сразу на нескольких площадках, на которых пройдут праздничные мероприятия, включая лазерное, водное и свето-пиротехническое шоу, фейерверк, а также выступят звезды российской эстрады.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции, обязательным для зрителей будет ношение масок при нахождении на площадках мероприятий.

С подробной афишей праздничных мероприятий жители и гости Реутова могут ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета reutov.net.