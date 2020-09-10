РИАМО - 10 сен. Народный артист России Игорь Костолевский празднует свое 72-летие, день рождения он планирует провести с семьей, сообщает Nation News.

День рождения артист будет праздновать в четверг.

«Будем праздновать по-домашнему», - сказал Костолевский.

Костолевский приобрел популярность после первой же главной роли – он сыграл декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975) Владимира Мотыля.

Он также сыграл в фильмах «Зал ожидания», «Шпионские игры», «Бесы», «А зори здесь тихие…», «Война и мир», «Тегеран-43» и многих других. ​