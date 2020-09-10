РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров сделал прививку от гриппа.

Прививочную кампанию по иммунизации населения против гриппа в Подмосковье специально начали раньше запланированного, для этого были созданы все условия. В связи с наступлением осени и сезона холодов Азаров напомнил жителям о важности прививок против гриппа.

«К прививкам надо относиться очень серьезно. Конечно, если нет противопоказаний, врачи рекомендуют принять решение в ее пользу. В поликлиниках МГКБ уже начали вакцинировать современными отечественными вакцинами от гриппа «Совигрипп» и «Флю-М». Я сегодня тоже поставил прививку «Совигрипп», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в этом сезоне особенно важно сделать прививку от гриппа, потому что есть большая вероятность того, что будут циркулировать и грипп, и коронавирус, поэтому вакцинация для взрослых и детей обязательна.

«О вакцинации мы информируем ежегодно. Считаю это важной частью нашей работы, так как основная задача прививочной кампании – это, конечно же, снижение заболеваемости населения. Для удобства мытищинцев мы организовали мобильные комплексы. Прививку можно поставить вблизи крупных торговых центров и железнодорожных станций», – отметил Азаров.

Он уточнил, что делать или нет прививку от гриппа – личное дело каждого, однако нужно быть ответственным, в том числе за здоровье близких.