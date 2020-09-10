РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина пригласила горожан присоединиться к субботнику в лесу в поселке Нахабино 16 сентября.

В округе проходят экологические акции по уборке лесных массивов. Субботники уже прошли в микрорайоне Изумрудные холмы и поселке Нахабино. В четверг сотрудники администрации и Истринского лесничества вместе с активными неравнодушными жителями чистили от мусора лесопарковую зону в районе улицы Братьев Горожанкиных в микрорайоне Чернево 2.

«Следующий субботник – 16 сентября в поселке Нахабино на улице Лесная между домами №№9 и 24. Начало в 10:00. Перчатки и инвентарь можно получить на месте. Приглашаю всех желающих присоединиться», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.